Меры экстренной помощи себе при психологических травмах

Каждый человек может проживать в жизни какие-то негативно эмоционально окрашенные травмирующие события. Подобные шоковые ситуации могут запечататься в психике, оставив на ней «шрамы» навсегда. Избавиться от последствий психологических травм довольно сложно – на это могут уйти годы. Поэтому психологи рекомендуют использовать специальные приёмы помощи себе сразу после травмирующих психику событий.

Примеры психологических травм

Принято считать, что травмировать психику могут только события, которые несут в себе непосредственную и прямую угрозу безопасности, жизни и здоровью. Однако кроме покушения на жизнь, разбойного грабежа, физического насилия и других ставящих под угрозу личную безопасность событий, психолог онлайн может потребоваться и в других житейских случаях. Например, психологически травмирующим событием может даже проигрыш в казино, после которого человек ощущает глубокую эмоциональную фрустрацию и остро нуждается в поддержке близких. Но, как показывает практика, в ответ он вместо поддержки получает порицания, которые ещё больше усугубляют его эмоциональное состояние. Вот почему так необходимо иметь человека, который бы мог оказать психологическую поддержку в первый период проживания эмоциональной травмы. И лучше, если это будет специалист, разбирающийся в устройстве и законах функционирования психики – дипломированный психолог или психотерапевт.

Стадии проживания психотравм

Процесс проживания психологически травмирующих событий можно разделить на несколько самостоятельных стадий. Первую психологи называют «дрожание» – это та среда эмоциональной безопасности, в которой человек, переживший травмирующий психику опыт, получает необходимую поддержку и понимание. Если лишить человека стадии «дрожания» и не создать для него безопасной среды, в которой он мог бы выговориться, не будучи осуждённым и раскритикованным, то может произойти так называемое расщепление психики. Этот процесс характеризуется образованием внешне нормальной и аффективной личности, которая затем также может расщепляться при повторных травмах того же характера. Люди с диссоциативной структурой личности могут потерять способность испытывать некоторые чувства и эмоции, которые оказываются заблокированными в аффективной личности, на которую наложен внутренний запрет. Когда внешне нормальная личность переключается на аффективную, человек может пережить весь ужас прожитых во время травмы эмоций в двойной концентрации. Поэтому психика всячески защищает индивида от такого процесса, но вместе с аффективной личностью уходит целый спектр эмоций, в т.ч. конструктивных, которые могут быть ему полезны в жизни.