ИД «Собеседник» и телеканал «ЧЕ!» запускает серию совместных подкастов

ИД «Собеседник» и телеканал «ЧЕ!» запускают совместный проект — серию подкастов на самые актуальные темы сегодняшних реалий. В подкасте от души побеседуют наш светский журналист и шоумен Денис Сорокин и ведущий шоу «Опасные связи» Дмитрий Рыбин.



Первый выпуск подкаста посвящен природе измены и ее причинам. Соведущие поговорят о том, для чего нужен институт семьи, что думают российские селебрити об изменах, по какой причине возникает мысль об измене партнеру и нужно ли проверять социальные сети партнера.

Напомним, что «ЧЕ!» – это развлекательный канал для тех, кто хочет жить ярче. Герои “ЧЕ!” вдохновляют, удивляют, показывают мир, смешат, а также предупреждают об опасности и защищают от обмана. Программа «Опасные связи» выходит по будням в 23.00 в формате реалити. Ведущие «Опасных связей» расследуют реальные случаи супружеской измены. Они помогают заявителям опровергнуть или установить факт измены и разоблачить обманщиков.