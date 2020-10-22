22 ноября на канале «Event-TV» стартует телевизионное реалити-шоу «Битва психологов».

Полимодальный парапсихолог Сергей Логинов вызывает на профессиональный ринг 12 звездных психологов России.

Как сообщил Sobesednik.ru ведущий шоу Геннадий Лернер, дата выбрана не случайно: именно в этот день отмечается день психолога в России.

«Битва психологов» – сеанс одновременного психологического консультирования двенадцати клиентов, шоу, в котором «гроссмейстер» психологии вызывает на сеанс одновременной игры коллег по цеху, соперников-виртуозов.

Организаторам важно достигнуть глубинной задачи – помочь людям, которые преодолеют свои психологические проблемы, будучи во вдохновленном, творческом состоянии, настроенном во время съемок реалити-шоу. Ведь главная миссия шоу «Битва психологов» – популяризация профессии психолога и психологии как науки в целом.