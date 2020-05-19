Макияж позволяет женщинам вызвать больше доверия у окружающих

Исследование показало, что женщины с макияжем вызывают у окружающих больше доверия.

Новое исследование продемонстрировало, что умение использовать макияж помогает женщинам вызывать больше доверия у окружающих, если сравнивать с представительницами прекрасного пола, которые косметикой не пользуются. Причём это доверие женский макияж вызывает не только у мужчин, но и у других женщин. Кроме того, мужчины чаще женщин переводили таким дамам крупные суммы денег.

Результаты этого любопытного исследования публикует Journal of Economic Psychology. Его авторы попытались установить влияние макияжа на степень доверия к женщинам через эксперимент в виде игры. Вместо использования разного рода гламурных средств косметики премиум-класса авторы лишь замаскировали кое-какие несовершенства лиц женщин и подчеркнули их глаза, а также губы. Результаты показали, что мужчины и женщины проявляли больше доверия к женщинам с макияжем, чем без.

Самое любопытное заключалась в том, что мужчины были более склонны переводить таким дамам большие суммы денег. А это позволило исследователям сделать вывод о том, что визуальные манипуляции с косметикой повышают привлекательность, и она, в свою очередь, увеличивает степень доверия. Именно это является основой концепции премиальности красоты.