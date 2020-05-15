"Мы идем к миру виртуальной реальности": Андрей Курпатов – о цифровой России

По словам психолога, совсем скоро каждый сможет «пригласить» домой реалистичный аватар Бритни Спирс и стать интернет-овощем.

Психолог Андрей Курпатов рассказал, о том, что вот уже два месяца честно сидит на самоизоляции и размышляет о скором будущем, к которому мы неумолимо приближаемся.

— Мы пока очень счастливо прожили эту пандемию, — с улыбкой поведал Курпатов в интервью блогеру Наталье Осьманн. — И хотя она пока идет, очень хорошо, что у нас медицина с этим справляется героически. К сожалению, люди не совсем ведут себя корректно. Я вот уже два месяца дома... Это — на самом деле ответственность. Это все дело перетерпеть.

Рассказал Курпатов и о тех переменах, которые ждут мир в связи с пандемией.

— Для нас в России мало что изменится, — успокоил психолог. — Потому что мы такие напасти переживаем, как «плюнул-выплюнул».

Между тем Курпатов признает, что в последнее время людьми овладевает тотальный страх, из-за тревожности у них появилась цифровая и игровая зависимости, произошли изменения в структуре отношений...

— Люди прячутся от правды, — уверен Курпатов. — А правда состоит в том, что если раньше мы были нужны государству, семье и обществу, то сейчас чем дальше, тем меньше мы ощущаем свою нужность из-за падения общей структуры общества. Раньше был некий стержень такой, а сейчас мы превратились в грибницу. Где-то часть пропала грибницы, где-то наросла, кому какое дело... Также еще недавно мы жили в религиозном сознании, у нас была религиозная цель. С приходом науки эта история стала модифицироваться, эволюцию даже Папа Римский признает, от этого уже никуда не деться. Мы потеряли мировоззрение, когда ты понимаешь свое место в мире. Мы не понимаем, кто мы такие, что мы наследуем, что мы несем. И это для нас вызов: или мы залезем все в телефоны и потеряемся навсегда в цифровом мире, который скоро станет очень вкусным, или создадим для себя какой-то новый смысл. Надо понимать, что мы идем к миру виртуальной реальности. И то, что сейчас социальные сети завладевают нашим вниманием, это ерунда, по сравнению с тем, что будет происходить дальше. Дальше будет виртуальная реальность, которая будет формировать ощущение присутствия в разных местах.

Психолог подробно описал недалекое цифровое будущее, которое нас ждет. По его словам, мы сможем общаться с людьми на расстоянии как в реальности, даже со знаменитостями. Можно будет создать аватары этих людей и приглашать их в свою реальность.

— Представьте, что вы — фанат Бритни Спирс, а ее живой облик ходит по вашей квартире, — сказал Андрей Владимирович. — И это развлечение точно не за горами.

Главной задачей каждого из нас сегодня, по мнению Курпатова, является необходимость развивать свой мозг, чтобы не подхватить цифровой аутизм и не превратиться в интернет-овощ.