Семь шагов к исполнению новогодних желаний

Как осуществлять желания, используя проверенные методики знаменитых тренеров личностного роста? Мы собрали для вас самые эффективные техники, которые помогут улучшить здоровье, вернуть утраченное счастье, найти новую любовь и разбогатеть в наступающем году Белой Металлической Крысы.

Шаг 1. Напишите список желаний

Возьмите лист бумаги и начните писать свои желания в столбик, не сильно задумываясь о них. Пишите все, что приходит в голову, на протяжении минуты-двух. Подумайте о вашем здоровье, отношениях, финансах, внешности... Загадывайте желания исключительно для себя, а не для детей и супруга/и. Всего должно получиться не менее 20 желаний. Чем больше, тем лучше.

Старайтесь писать не только глобальные желания вроде покупки квартиры и машины, но и мелкие, например: «Хочу научиться готовить муссовый торт» или: «Хочу написать картину», «Связать шарф».

Теперь посмотрите на каждое желание и спросите себя: «А я действительно этого хочу?» Вычеркните из списка те желания, от которых у вас не горят глаза. Напротив каждого желания поставьте примерную дату его исполнения. Укажите месяц, год.

Составление списка желаний моментально запускает процесс их исполнения.

Шаг 2. Войдите в особое состояние

Начертите на листе бумаги горизонтальную прямую линию. Это линия вашей жизни. Отметьте на ней точку, где вы находитесь сейчас. Таким образом, слева будет ваше прошлое, а справа – будущее. Расположите на этой линии ваши желания в том временном порядке, который вы указали. Чем правее они располагаются на этой линии, тем позже осуществятся.

Теперь мысленно переместитесь из настоящего момента в будущее. Окажитесь там, когда ваше первое желание уже исполнилось. Вот вы уже живете в новой квартире с любимым человеком, вот через пару месяцев вместе готовите ужин, вот приглашаете в эту квартиру друзей, вот перемещаетесь на пять лет вперед и видите себя такой же счастливой и здоровой парой... Задержитесь внутри этих картинок, почувствуйте, как вы себя ощущаете в будущем, где ваше желание исполнилось. Побудьте в этом счастливом будущем и зафиксируйте это состояние.

Шаг 3. Визуализируйте мечту

Представьте, как вы себя чувствуете в тот момент, когда желание исполняется. Создайте у себя в мыслях ситуацию, когда вы вот-вот получите ключи от заветной квартиры или машины, но пока не получили. Создайте фантазию, в которой вы тянете руки, чтобы забрать ключи, либо протягиваете палец, на который будет надето обручальное кольцо, но не проигрывайте эту картинку до конца. Не показывайте вашему подсознанию финальную сцену исполнения мечты, оно само найдет наилучшее решение и метод исполнения задуманного.

Шаг 4. «Подпишите контракт» с подсознанием

Теперь нужно показать подсознанию, что вы настроены решительно и действительно готовы иметь все загаданное. Для этого мы проведем шуточный ритуал. Придумайте какое-то действие, которое будет служить вашим договором с подсознанием о начале материализации вашей мечты. Можете написать желание на бумаге и послать воздушный поцелуй или щелкнуть пальцами и сказать: «Да будет так!» Можно написать ваше желание на воздушном шарике и отпустить его в небо. Почувствуйте себя так, будто ваше желание у вас уже в кармане. Ведь вы подписали договор, а это – гарантия!

Шаг 5. Обращайте внимание на знаки

С этого момента вы будете везде видеть знаки, показывающие вам верный путь. Вас будут вести в нужном направлении названия книг в магазине, фразы на этикетках и рекламных щитах, фразы, сказанные друзьями и героями кинокартин, даже чужие посты в соцсетях. Вы можете открыть случайную страницу в книге и увидеть там какую-то идею, мысль, которую можете использовать в достижении цели. Либо просто слова и выражения, сны, подтверждающие, что вы на верном пути…

Шаг 6. Не зацикливайтесь на загаданном

Этот пункт, пожалуй, самый трудный, ведь забыть о том, чего страстно хочешь, почти невозможно. Однако все психологи и тренеры личностного роста в один голос говорят: желание не исполнится до тех пор, пока вы его не отпустите. Да вы и сами наверняка замечали, что желания обычно исполняются, когда этого совсем не ждешь.

Как же отвлечься от своей мечты? Намеренно переключиться на деятельность, никак не связанную с задуманным. Этот прием похож на действия родителя, который пытается отвлечь ребенка от какого-то занятия, переключив его внимание на новую игрушку. Так и вы – найдите для себя новую игрушку и переключитесь на нее. Купите холст и начните писать картину, вступите в клуб йогов или начните играть в компьютерные игры.

Шаг 7. Не спугните удачу

Когда ваше желание исполнится, попытайтесь принять его как можно спокойнее, будто так и надо. Не надо кричать и бегать, плакать от счастья и устраивать шумное празднование, сохраните эту продуктивную энергию для следующего желания.

Ирина Фалькао

комментарий



Ведущий тренер личностного роста для женщин, автор книги «7 ключей к счастливым отношениям» и основатель журнала «Люди Без Границ» Виктория Шурина:

— Одной из главных проблем большинства людей является то, что они не понимают, как выглядит их идеальная жизнь, в каком направлении им следует двигаться, чего они хотят на самом деле. Вот вы прямо сейчас можете описать ваше идеальное будущее в трех предложениях? Скорее всего, нет. Поэтому первым шагом в исполнении любого желания должна стать его правильная формулировка. Возьмите лист бумаги и напишите на нем краткое описание вашей идеальной жизни. Кто вы? Чем вы занимаетесь? Как и где вы живете? Как вы выглядите? Как вы себя чувствуете?

Затем закройте глаза и попытайтесь вообразить как можно отчетливее все, что вы написали на бумаге. После этого представьте, что все задуманное у вас уже есть — и ощутите радость от этого в своем теле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИКТОРИЯ ШУРИНА (@shurinavs) 10 Дек 2019 в 11:48 PST

По словам Шуриной, Вселенная — это огромный компьютер, полный любых возможностей, вам нужно лишь правильно ввести поисковый запрос. Чем точнее будет ваш запрос, тем лучше вас поймет Вселенная и тем быстрее исполнит вашу мечту:

— Самое трудное в исполнении любого желания, — продолжает Виктория, — убедить свой мозг в том, что это возможно. Вот почему быстрее всего желания исполняются у тех, кто искренне верит и не сомневается. Не зря говорится: «По вере вашей да будет вам».

Но и тут не все просто. Оказывается, наш мозг верит не словам, а поступкам. Поэтому, чтобы убедить сознание в том, что мы настроены решительно и что наше желание для нас действительно ценно, нам нужно не просто мечтать, но и двигаться в направлении задуманного.

Скажем, вы мечтаете о новой работе. Сначала нужно определить, какую именно работу вы хотите получить, затем представить себя на новом рабочем месте и всем телом ощутить удовольствие от происходящего. Ну а затем необходимо начать поиск именно такой работы. Вы будете удивлены, но все начнет складываться по-настоящему волшебно: откуда-то возьмутся полезные знакомства, начнутся случайные встречи... Вселенная создаст для вас самую благоприятную обстановку на пути к вашей мечте и поможет добиться желаемого как можно быстрее.

Вы можете воплотить в жизнь абсолютно любую мечту, — говорит Виктория. — Главный секрет — правильные мысли. Но чаще всего наши мысли блуждают и мы их совершенно не контролируем. Спросите себя, сколько раз в день вы подумали о том, как вы будете успешны в будущем, и сколько раз подумали о том, что все плохо и ничего не получится? А между тем вы должны ежедневно по несколько раз думать о том, что ваша цель достижима, что вы уже ею обладаете. Внушайте себе позитивные мысли, изгоняйте любые сомнения вроде «А что, если не получится?», «А может, мне и так хорошо?». Каждый раз, когда вы думаете, что ваша цель достижима, вы становитесь ближе к ней. Верьте в себя, верьте в свои мечты и думайте только о том, чего вы хотите!