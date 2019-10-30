Знакомую мелодию можно угадать за одну десятую долю секунды

Эксперименты показали, что мозг человека способен распознать любимую мелодию за десятую долю секунды.

Учёные из Университетского колледжа Лондона провели любопытный эксперимент, в ходе которого пять мужчин и пять женщин прослушивали некоторое количество знакомых и незнакомых песен. Фрагмент каждой композиции длился менее одной секунды, и выяснилось, что этого времени вполне достаточно для того, чтобы правильно угадать мелодию. Следовательно, как полагают авторы данного эксперимента, мозг хранит слуховые воспоминания о любимых мелодиях особенно прочно, и на их извлечение требуется порой всего 100 миллисекунд.

Данное открытие имеет чисто практическое значение. Оно может быть положено в основу новых психотерапевтических и неврологических интервенций на основе музыки при самых разных патологических состояниях. По реакции на музыку, которая была подтверждена с помощью электроэнцефалограммы в ходе эксперимента, можно впоследствии будет определять работу мозга людей, находящихся в так называемом пограничном состоянии, к примеру тех, кто пребывает в коме и у кого вроде бы не должен функционировать мозг.

Вероятно, эта терапия с использованием мелодий поможет и жертвам старческого слабоумия: на определенной стадии они лишаются почти всех привычных воспоминаний, но эксперименты показали, что память о мелодиях хранится максимально прочно.