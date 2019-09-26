Материнские депрессии негативно отражаются за психике детей

Исследование показало, что умеренные депрессии у матерей могут влиять на эмоциональное благополучие их детей.

Когда мама находится в состоянии депрессии, то её ребёнок тоже страдает, как показало недавнее исследование. Его авторы выяснили, что длительные депрессии у матерей провоцируют эмоциональные проблемы у их маленьких детей, такие как гиперактивность, агрессивность и тревожность.

Выяснилось также, что депрессивные симптомы у папы воздействуют на эмоциональные проблемы ребенка только в том случае, если у мамы также наблюдается депрессия. Однако материнские симптомы воздействуют на психику малыша даже в том случае, если у отца прекрасное настроение.

Авторы исследования наблюдали за тем, как депрессивные симптомы обоих родителей влияют на детей в возрасте двух и пяти лет. Умеренные симптомы депрессии наблюдались приблизительно у 20% родителей в Финляндии во время этого исследования. Более серьёзные симптомы отмечались менее чем у 9% матерей и у около 2,5% отцов.

Исследование показало, что депрессия одного родителя подвергает риску депрессии и второго. Депрессивные симптомы среди матерей и отцов продолжались достаточно долго, они могли начинаться ещё во время беременности и продолжаться до первого дня рождения ребёнка.

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