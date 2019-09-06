Найден механизм, надолго задерживающий в мозге воспоминания

Учёные установили причину того, почему некоторые воспоминания задерживаются в нашем мозге дольше остальных.

Так называемая процедурная память работает за счёт усиления кодирования получаемой информации. В опытах на лабораторных мышах ученые выяснили, что более прочные воспоминания защищаются целым скоплением нейронов, которые синхронно «выстреливают» в мозге.

«Представьте, что вам предстоит рассказать долгую и сложную историю, — поясняют исследователи. — Для того чтобы её сохранить в памяти, вы можете рассказать ее нескольким друзьям, а затем собрать их вместе, чтобы они сами пересказали эту историю друг другу, заполняя пробелы, возникающие у каждого в отдельности. Допустим, всякий раз, когда вы пересказываете эту историю, вы дополнительно приводите новых друзей, чтобы и они её слушали, тем самым помогая сохранять и укреплять память. Приблизительно так работают наши нейроны, которые кодируют воспоминания, сохраняющиеся со временем».

На протяжении длительного времени было известно, что чем чаще человек обрабатывает какую-то информацию, тем выше шанс того, что он запомнит её позднее. Теперь доказано, что при этой обработке с течением времени задействуется всё большее число нейронов, кодирующих эти действия. Увеличение количества нейронов и даёт нашему мозгу возможность хранить те или иные воспоминания.