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Дети делают родителей счастливее – но лишь после ухода из дома

Психология
15:31, 20 августа 2019
Американские СМИ

imagebroker/Michaela Begsteiger / Global Look Press
imagebroker/Michaela Begsteiger / Global Look Press

Наличие детей делает их родителей счастливее бездетных пар, но лишь после того, как дети уже покидают родительский дом..

Группа ученых из Гейдельбергского университета в Германии выяснила, что имеющие детей люди в пожилом возрасте более счастливы по сравнению с бездетными ровесниками. Но повышение уровня счастья у родителей наступает только в тот момент, когда их дети покидают отчий дом и начинают жить самостоятельно.

Предыдущие исследования приходили к выводу о том, что рождение детей, круг общения, а также супружеские статус влияют на психологическое самочувствие людей пожилого возраста. И вот теперь ученые опросили 55 тысяч людей в возрасте от 50 лет и старше из 16 европейских стран. Вопросы касались психического здоровья.

Выяснилось, что позитивный аспект родительства начинает доминировать по мере старения. Другими словами, в молодом и среднем возрасте родители не чувствуют себя более счастливыми, чем бездетные люди, но в пожилые годы уровень счастья повышается, однако для этого нужно, чтобы уже взрослые дети покинули родной дом.

Авторы исследования полагают, что родители таких детей становятся более счастливыми из-за той социальной поддержки, которую они получают. Кроме того, из их жизни исчезают беспокойства, связанные с необходимостью постоянно заботится о собственных детях и тратить на них много времени и средств. В пожилом возрасте визиты детей снижают степень одиночества родителей и служат своего рода буфером против разного рода стрессовых событий в жизни.

Теги: Наука

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imagebroker/Michaela Begsteiger / Global Look Press

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