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13 июня, четверг

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12 июня, среда

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[14:23]190 человек эвакуированы из-за пожара в ТРЦ в Сургуте
[13:59]Число задержанных на акции в поддержку Голунова в Москве приближается к сотне
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11 июня, вторник

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10 июня, понедельник

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Женщины лучше, чем мужчины, запоминают слова и лица

Психология
13:39, 13 июня 2019
Американские СМИ

Ottfried Schreiter / Global Look Press
Ottfried Schreiter / Global Look Press

Женщины лучше мужчин справляются с запоминанием слов и лиц, как показало исследование.

Существует множество разновидностей памяти, которые коллективно помогают людям выживать и добиваться успеха. Одной из этих разновидностей является так называемая эпизодическая память, или способность постоянно держать голове воспоминания, связанные с какими-то личными событиями в прошлом. Однако не все из нас могут удерживать эти эпизодические воспоминания в голове одинаково хорошо.

И вот ученые из Каролингского института в Стокгольме в ходе метаанализа 617 исследований, в которых с 1973 по 2013 годы приняли участие более 1,2 млн человек, пришли к любопытнейшему выводу. Оказалось, что эпизодическая память у женщин развита более хорошо, чем у мужчин. Причём эти преимущества различаются в зависимости от того, какие именно эпизоды нужно вспоминать.

К примеру, женщины лучше мужчин вспоминают те или иные слова, места, где они оставили какие-то предметы, а также то, что произошло в том или ином фильме. Наконец, женщины лучше запоминают лица и зрительные образы. С другой стороны, мужчины лучше справляются с запоминанием абстрактной информации и разного рода географических координат.

Теги: Наука

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