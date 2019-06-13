Женщины лучше, чем мужчины, запоминают слова и лица

Женщины лучше мужчин справляются с запоминанием слов и лиц, как показало исследование.

Существует множество разновидностей памяти, которые коллективно помогают людям выживать и добиваться успеха. Одной из этих разновидностей является так называемая эпизодическая память, или способность постоянно держать голове воспоминания, связанные с какими-то личными событиями в прошлом. Однако не все из нас могут удерживать эти эпизодические воспоминания в голове одинаково хорошо.

И вот ученые из Каролингского института в Стокгольме в ходе метаанализа 617 исследований, в которых с 1973 по 2013 годы приняли участие более 1,2 млн человек, пришли к любопытнейшему выводу. Оказалось, что эпизодическая память у женщин развита более хорошо, чем у мужчин. Причём эти преимущества различаются в зависимости от того, какие именно эпизоды нужно вспоминать.

К примеру, женщины лучше мужчин вспоминают те или иные слова, места, где они оставили какие-то предметы, а также то, что произошло в том или ином фильме. Наконец, женщины лучше запоминают лица и зрительные образы. С другой стороны, мужчины лучше справляются с запоминанием абстрактной информации и разного рода географических координат.