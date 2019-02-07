"Не судьба": психолог – об уроках осознанности в школах России

Психолог Ольга Юрковская объяснила Sobesednik.ru, почему российские школы неспособны научить детей осознанности.

На днях газета The New York Times сообщила, что как минимум в 370 английских школах планируется ввести новый предмет – осознанность. Школьники будут осваивать техники расслабления, выполнять дыхательные упражнения и постигать другие методы регулирования своего эмоционального состояния.

Правительство Великобритании решилось на такое нововведение после публикации исследования Национальной службы здравоохранения. Исследователи выяснили, что в 2017 году каждый восьмой ребенок в Англии в возрасте от 5 до 19 лет страдал по крайней мере одним психическим расстройством. Речь в основном шла о тревожности и депрессии.

Психолог Ольга Юрковская сказала Sobesednik.ru, что осознанность – это наиболее адекватное восприятие реальности и умение выбирать способы реагирования (эмоции и действия), которые наилучшим образом подходят к происходящим событиям. По ее словам, осознанность необходима любому человеку, который стремится к успешной и гармоничной жизни и который хочет достигать свои цели. Практикующий осознанность человек обычно счастлив в семейной жизни и уважаем в социуме, отметила эксперт.

– Можно только позавидовать тем школьникам, в рамках программы обучения которых есть такой предмет, – заявила Юрковская. – В случае отсутствия осознанности человек вынужден действовать не ради собственного блага, а ради реализации целей манипулирующих им людей, либо он вообще бездействует, ничего не добиваясь, а в итоге разрушает себя и деградирует. В современном мире взрослые люди вынуждены тратить огромное количество времени и денег на посещение тренингов и курсов, развивающих их осознанность.

Психолог усомнилась в том, что российские власти последуют примеру своих английских коллег и введут подобный предмет в рамках школьной программы. По ее мнению, отечественное образование безнадежно устарело и не отвечает на вызовы современного мира.

– Если на данный момент школа ставит перед собой задачу создать поколение управляемых винтиков, то введение осознанности будет этому противоречить, так как осознанный человек будет задавать много вопросов и выступит против тупого и бездумного изучения совершенно не нужных ему и не применимых в жизни предметов. Любой осознанный человек не согласится в ближайший год провести за тупым заучиванием не нужных ему статей из «Википедии» и пересказыванием их учителю. Человек, обладающий подобными качествами, поднимет вопрос о бесполезности таких занятий, – заявила Ольга Юрковская.

Кроме того, эксперт обратила внимание на недостаток педагогов, которые могли бы учить детей осознанности:

– Такой учитель должен иметь определенную психологическую зрелость и чувствительность к своим переживаниям, обладать умением эффективно действовать для достижения поставленных целей. Все эти качества, как правило, у наемных учителей, работающих на небольшой зарплате и занятых в общем рутинными действиями, отсутствуют. Они не развиты, а человек, сам не обладающий осознанностью, не сможет обучить этому людей. А если осознанного человека взять в школу, то он достаточно быстро уволится, так как не выдержит необходимости заниматься бесконечными отчетами, непонятными совещаниями и выполнением нелепых указаний Министерства образования.

Так что предмет, конечно, хороший, такого рода занятия существенно помогают людям реализоваться в жизни. Однако пока что наша школа при нынешнем устаревшем формате обучения просто не сумеет правильным образом преподавать предмет детям. Хорошо, но не судьба, – заключила Юрковская.