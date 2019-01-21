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Двадцать песен, которые помогут пережить "самый депрессивный день в году"

Психология

// фото: Bernd Thissen / dpa / Global Look Press
// фото: Bernd Thissen / dpa / Global Look Press

Самый депрессивный день года по подсчетам американских ученых на сей раз выпал на сегодня, 21 января. Расчёты там серьёзные: приводится даже вот такая пугающего вида формула,

якобы принимающая во внимание в том числе погоду, состояние фондового рынка и много чего еще. В итоге, правда, быстро выяснилось, что всё это было не более чем пиар-фокусов одной из компаний...

Но пиар-фокус этот не стал бы таким широко известным и популярным, если бы не стоял твердо на факте. Третий понедельник января редко бывает самым радостным днём в году. Праздники прошли, новогоднее настроение развеялось, как и остатки денег, не потраченных на подарки и встречу Нового года; длинные каникулы закончились, и все уже успели хорошо вспомнить, что такое трудовые будни. Первые новогодние обещания самому себе пошли прахом, первые планы начать с Нового года новую жизнь провалились и так далее.

Как утверждала еще группа Doors, единственный друг, который будет с нами до конца — это музыка. Специально чтобы помочь всем справиться с «чёрным днём календаря» (который для пущей острастки совпал с «кровавым полнолунием») редакция Sobesednik.ru подготовила непраздничный плейлист.

Вернее, два плейлиста. Первый — это песни, которые помогут разогнать хандру и развеяться. А еще его можно включить, если у вас несмотря ни на что прекрасное настроение и вы вообще не понимаете, о какой это депрессии мы говорим.

(Для вашего удобства обе подборки доступны в формате плейлистов «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыки»; если вы считаете, что мы забыли охватить еще какой-то важный музыкальный онлайн-сервис, пишите нам в комментариях.)

 

«Кипелов» — «Я свободен»

Так ли важно, от чего вы свободны? В наше время немного свободы — это уже не так мало. Даже если речь всего лишь о конце первого рабочего дня на этой неделе, стоит проводить этот чёртов понедельник победным хэви-металлическим воплем!

Portugal. The Man — «Got It All (This Can't Be Living Now)»

Около года назад в соцсетях проходил занятный флешмоб: люди вспоминали, чем им грозили родители, учителя и прочие моральные авторитеты категории «восемнадцать минус» в случае, если они не будут кушать кашу, надевать шапку и слушать старших. Надо ли говорить, что ничего из этих угроз не сбылось? И слава богу!

Jakob Ogawa — «All Your Love»

Где-то к этому треку, если вы включили наш плейлист по дороге домой, вы уже должны добраться до общественного транспорта. НИИ современной музыки Северного административного округа утверждает, что неопсиходелия — оптимальный саундтрек для наблюдения за толкотней сограждан в метро или в автобусе.

a-ha — «Take on Me»

Классика не стареет, и потому она и держится в седле десятилетиями, что способна делать дело через годы и через расстояния. Люди постарше погружаются в воспоминания о дискотеках минувших десятилетий; молодежь прыскает в ладонь, вспоминая «Южный парк»; все счастливы, единение поколений.

Adriano Celentano — «Tempo Se Ne Va»

Мы очень мало знаем о гедонизме, но точно уверены, что предаваться унынию, когда для вас поёт Адриано Челентано, не только преступно, но и опасно для жизни. Мэтр, конечно, нытиков пальцем не тронет, но посмотрит наверняка так, что лучше бы зарезал.

Вера Брежнева — «Любовь спасёт мир»

Серьезность еще не признак ума, как готовность отплясывать под русскую попсу — еще не признак несерьезности. Иногда душа просит простых рецептов решения сложных проблем, и пусть это лучше будет любовь, чем что-нибудь другое. Как сказал бы Леонид Якубович, хотя бы на эти коротенькие три с половиной минуты.

Paul Simon — «The Sound of Silence»

Да, мы в курсе, что эта песня вообще-то стала мемом именно как воплощение вселенской печали. Но то в дуэтном варианте, а без Арта Гарфанкела Пол Саймон умудрился сделать из этой песни настоящую батарейку: проснёшься от такого странного вещего сна — и стоило жить, и работать стоило.

Taylor Swift — «Love Story»

Напоследок уступаем танцпол тем, кто сидел насупившись с тех пор, как в нашем плейлисте промелькнула Вера Брежнева. Теперь ваш черед отплясывать как ненормальные, маленькие снобы! Мы не будем смотреть, обещаем. Просто снимем ваши танцы без звёзд на видео. А завтра обсудим условия, при выполнении которых мы не выложим это в Интернет...

* * *

Второй плейлист — для тех, кто жаждет настоящего катарсиса. Если вы готовы, по заветам Оскара Уайльда, покончить с искушением погрузиться в бездны самокопания и жалости к себе, таки погрузившись в них, — жмите на кнопку и заготовьте носовые платки.

 

Radiohead — «Exit Music (For a Film)»

Да, заходим с козырей. Можете поплакать над тем, каким банальным и неоригинальным оказался наш плейлист. А ведь вы так надеялись...

Placebo — «Blind»

...А мы продолжаем разрушать ваши надежды. Плачь, плачь, танцуй, танцуй... Виноват, это из соседнего плейлиста. Впрочем, чему удивляться? Всем известно, что недиагностированная клиническая депрессия — крупнейшая статья экспорта великобританского народного хозяйства.

Red Hot Chili Peppers — «Otherside»

На короткое время место у диджейского пульта перехватывают дети девяностых. Последующие четыре минуты они с ностальгией вспоминают прогулки под дождем в свитерах не по размеру и щербатого дядьку с логотипом MTV на темечке, перебирающего веревки для сушки белья. Приснится же такое...

Дельфин — «Тишина»

Бесполезный факт: альбомная версия этой песни появилась случайно, когда при прослушивании записанного материала забыли включить барабаны. Полезный нефакт: прослушивание песен Дельфина на 15% увеличивает презрение к мелким проблемам жалких людишек, которым недоступны терзания художника с тонкой душевной организацией.

Roots Manuva — «Baptism»

Если мы в чем-то с вами похожи, то по крайней мере «минус» этого трека отлично ложится на нелучшее настроение. Если мы с вами совсем непохожи, в контексте этого трека возникает классический вопрос: с какого вы района и что забыли на нашем?..

David Bowie — «Space Oddity»

Погрустить со вкусом можно много о чем. О том, что так и не стали космонавтом. О том, что нет денег стать космическим туристом. О том, что нет денег на «Теслу». О том, что вы не робот, который сейчас летает в космосе, сидя за рулем «Теслы», и слушает «Space Oddity». О том, что так и не попали на фотовыставку про Дэвида Боуи.

Morphine — «The Other Side»

Ничего лишнего: ни музыкально — только барабаны, саксофон и бас без двух струн, но со слайдером, — ни тематически: только неприкаянность, преодолеть которую не в силах даже деятельная помощь блудливой жены священника, и неправильные жизненные выборы по пути на Другую сторону...

Anathema — «Flying»

Собственно, примерно так это обычно и выглядит: пока вы там где-то летаете под облаками в поисках откровений и высшей истины, на земле остается кто-то, кто смотрит на всё это с тревогой и недоумением и искренне беспокоится. И об этом стоит помнить даже в самые чёрные дни. Чего мы вам и желаем — и сегодня, и всегда.

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// фото: Bernd Thissen / dpa / Global Look Press

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