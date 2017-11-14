6 советов для правильного и здорового сна

Sobesednik.ru выяснил, как установить правильный режим сна и избавиться от бессонницы.

Уйди, прошу, бессонница

Самым действенным методом восстановления человека является сон. Во время сна увеличивается выработка омолаживающих гормонов, которые продлевают жизнь, замедляется обмен веществ и снижается температура тела, что ведет к увеличению продолжительности жизни. Также в ночное время наш организм полностью расслабляется, что увеличивает приток крови к жизненно важным органам, и это позволяет им лучше восстанавливаться. Понятно, что для увеличения продолжительности жизни важно много и правильно спать. Но что значит «спать правильно»?

Мысль материальна

Психологам известно еще одно чудесное свойство сна. Оказывается, прокручивая в голове определенные мысли по вечерам, можно омолодить свой организм на несколько лет! Для этого необходимо перед сном представить себя на 20 лет моложе. Например, если вам 50, представьте себя в тридцатилетнем возрасте. Хорошо предварительно посмотреть на свою старую фотографию и как можно отчетливее вспомнить, что вы делали в тот момент и как себя чувствовали. Главное – выбрать тот снимок, на котором вы изображены здоровым и полным сил. Держите этот образ в мыслях до тех пор, пока не уснете. Делайте упражнение каждый вечер. Уже через неделю окружающие заметят, что вы выглядите гораздо свежее. Поверить в то, что этот метод действует, трудно. Но позанимавшись собственным омоложением два полных месяца, вы действительно начнете выглядеть на 15–20 лет моложе. Эта система хороша и тем, что стопроцентный результат от нее достигается без приложения особых усилий и абсолютно бесплатно. Подобными секретами пользуются йоги и сохраняют свою молодость до старости.

У многих женщин, помимо омоложения кожи, лучше начинают работать и внутренние органы, волосы становятся гуще и красивее. Одно замечание: не переборщите с возрастом, в котором начнете представлять себя. Если вам 60, не нужно доставать школьный фотоальбом.

Как правильно спать

1. Спать нужно на удобной кровати и желательно на правом боку со слегка согнутыми ногами.

2. Спальню перед сном необходимо проветривать.

3. Продолжительность сна должна быть не менее 8 часов, но если организм требует большего времени для отдыха, то спите 10–13 часов.

4. Перед сном надо постараться забыть обо всех важных делах, проблемах и тревогах.

5. Очень полезно спать днем 1–2 часа.

6. Если мучает бессонница, заведите привычку гулять перед сном или принимать теплую ванну и валериану. Но если вы по-прежнему не можете уснуть, то лучше не ложитесь вовсе, иначе еще больше устанете. По крайней мере так советовал известный психолог Дейл Карнеги. От бессонницы еще никто не умирал.