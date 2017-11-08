Советы психолога. Здоровый пофигизм – путь к счастью

Волнение и постоянный стресс – не лучшие спутники здоровья. Поэтому важно управлять эмоциями и сохранять спокойствие.

Отсутствие тревоги – важная составляющая человеческого счастья. Человек, которому не о чем волноваться, как правило, чаще улыбается, имеет хорошие отношения с окружающими, у него нет мышечных зажимов, которые провоцируют различные болезни. Но как перестать тревожиться?

Во-первых, определите для себя сами, что для вас хорошо и что плохо, и возьмите за правило реагировать отстраненно на то, что вам не нравится. Смотрите на негативные события со стороны, будто это происходит не с вами лично, а, скажем, в театре, где вы – всего лишь зритель. Наблюдайте за плохим, говорите: да, это, конечно, проблема, сочувствуйте себе, но не включайтесь в эту «игру», не переходите из «зрительного зала» на «сцену». Такое отстраненное восприятие поможет сохранить гармонию в душе и легче пережить трудности.

Во-вторых, вспомните поговорку, что жизнь состоит из черных и белых полос, и представьте, что черные полосы – тонкие и быстро заканчиваются, а белые – бесконечные. Вообще для разу-много пофигиста не существует негативных ситуаций. В каждой проблеме он видит что-то хорошее и воспринимает ее всего лишь как очередную жизненную задачу, которая требует решения.

Не зацикливайтесь на плохом, и негатив не задержится в вашем сердце. Каждый день внушайте себе, что новый день преподнесет приятный сюрприз, что судьба вас любит и что вы по большому счету счастливый человек! Вспоминайте все хорошее, что есть в вашей жизни, благодарите высшие силы, это чувство радости и гордости поможет вам справиться с проблемами.

В-третьих, настройтесь на то, что неудачи случаются и что «все – к лучшему»: если вы что-то потеряли, вы обязательно что-то получили взамен – полезный опыт, новых друзей, безопасность... Не требуйте от людей больше, чем они могут вам дать. Думайте так: «Я идеальна, вы тоже идеальны». Каждый идеален по-своему.

Важно!

Здоровый пофигизм – это не равнодушие, как многие думают. Это разумный выбор человека – не придавать большого значения некоторым событиям в жизни.

5 жизненных правил пофигиста

- Постарайтесь не выдвигать счастью условий, принимайте с радостью все, что дает вам жизнь.

- Не докапывайтесь до сути явлений, не придавайте большого значения событиям и людям, которые вас окружают!

- Перестаньте беспокоиться о завтрашнем дне.

- Не пытайтесь спасти всех, кто, по вашему мнению, глуп, несчастен и слаб, особенно если вас об этом не просят.

- Прекратите бороться с плохими людьми, бюрократией и несправедливостью. Примите это как неотъемлемую часть жизни и просто отстранитесь от этого.