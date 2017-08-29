Первоклассный стресс. Как помочь ребенку освоиться в школе

Для любого ребенка первый школьный год является стрессом, ведь жизнь изменяется кардинально

С наступлением 1 сентября родители первоклассников очень волнуются детей. Как можно помочь вчерашним детсадовцам?

Для любого ребенка первый школьный год является стрессом, ведь жизнь изменяется кардинально. Проявляться последствия стресса могут по-разному:

• капризы, истерики, грубость;

• повышенная утомляемость, бледность, вялость;

• головные боли, боли в животе, частые простудные заболевания;

• нарушение сна.

Иногда может показаться, что ребенок изменился к лучшему: стал более дисциплинированным и ответственным, просыпается до звонка будильника, старается пораньше прийти в школу, без конца проверяет портфель. Увы, радоваться тут нечему. Это проявления тревожности – ребенок просто очень боится сделать что-то не так.

Задача родителей – помочь ребенку пережить период адаптации к школе с наименьшими потерями для физического и психологического здоровья. На какие моменты стоит обратить внимание?

Учеба

Помните: ребенок только привыкает к новому распорядку и не может быть всегда внимательным, старательным и аккуратным, он же не робот. Поэтому не ругайте малыша, если он будет что-то забывать или не успевать, если у него будут плохо получаться задания.

Домашние задания

Пик мозговой активности во второй половине дня приходится на 14-17 часов, лучше успеть сделать домашнюю работу в этот промежуток. Но до этого ребенок должен поесть и отдохнуть.

Физическая нагрузка

На уроках ребенку придется подолгу сидеть неподвижно. Поэтому необходимо сделать так, чтобы он как можно больше двигался после школы: запишите его в спортивную секцию.

Свежий воздух

Постарайтесь устраивать малышу 2 прогулки: первую через 20 минут после обеда, а вторую перед сном.

Сон

Важно, чтобы ребенок хорошо высыпался. Если он привык спать днем – предоставьте ему такую возможность. Вечером укладывайте малыша вскоре после 21 часа.