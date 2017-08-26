Несовершенные звезды. Как артисты и ведущие борются с комплексами

Sobesednik.ru разузнал о несовершенствах народных любимцев. Некоторые смогли их преодолеть, а другие просто смирились.

Звезды шоубизнеса не привыкли делиться своими несовершенствами с поклонниками. Обычно недостатки внешности артисты скрывают под толстым слоем грима, некоторые идут на более радикальные меры – пластическую операцию. А побороть психологические комплексы звездам помогают специалисты за наглухо закрытыми дверями.

Анфиса Чехова плюнула на веснушки и полноту

Одна из самых сексуальных телеведущих России Анфиса Чехова призналась, что раньше объектов для переживания у нее было хоть отбавляй: лишний вес, невысокий рост, веснушки.

– Да, моя жизнь – это сплошная борьба с комплексами, – вздыхает Анфиса, – но со временем я просто научилась принимать себя такой, какая я есть. Перестала нервничать, переживать. Я люблю себя, несмотря ни на что.

Но похоже, способ борьбы с недостатками у Чеховой вполне оригинальный! Так, на своей страничке в интернете она однажды выложила фото без макияжа и ретуши. Оказалось, что все лицо Анфисы усыпано веснушками. Некоторые подписчики звезды отметили, что они ее старят. А вот большинство, напротив, стали восхищаться естественным лицом артистки. Также телезвезда в последнее время не раз в соцсети демонстрировала свой пупок, чего раньше не сделала бы по причине неидеальности фигуры.

Свою внешность раньше не любила и певица Анжелика Агурбаш.

Анжелика Агурбаш Фото: Юрий Самолыго

– Самый большой комплекс моего детства и юности – это рост 178 сантиметров, – призналась нам звезда. – Меня больше всего расстраивало даже не то, что я, к примеру, не найду спутника жизни, а то, что я никогда не смогу надеть каблуки. Но потом это стало огромнейшим плюсом в модельной карьере. Сейчас я часто хожу на каблуках, чувствую себя при этом прекрасно! Я считаю, что только дураки живут без комплексов. Только идиоты – абсолютно самодостаточные и самоуверенные. У нормального человека должна быть доза закомплексованности.

Актриса Екатерина Климова рассказала нашим журналистам, что тоже долгое время не считала себя красавицей.

Екатерина Климова Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Мне не нравился мой курносый нос, зубы, оттопыренные уши, – говорит звезда российского кино. – Плюс ко всему меня расстраивала моя излишняя худоба, все хотела поправиться. Помню, специально в больших количествах ела грецкие орехи, чтобы хоть чуть-чуть набрать вес. Но это не срабатывало. Комплексы прошли со временем в результате работы над собой. Я считаю, что они нужны человеку для того, чтобы он самосовершенствовался, исправляя что-то в себе и тем самым становясь лучше.

Стас Костюшкин превращается в мямлю

Секс-символ отечественного телевидения, ведущая Лера Кудрявцева обзавелась комплексом после того, как двадцать семь лет назад стала мамой.

– После родов я поправилась на 18 килограммов, – с ужасом вспоминает Лера. – Конечно, по этому поводу сильно переживала. Считала себя некрасивой и думала, что меня никто уже не полюбит. Да и честно говоря, сама себя я начала любить только в 33 года, когда произошло какое-то осознание жизни, пришла духовность после прочтения каких-то книг и так далее. Одним словом, просто поменялись мозги, и всё.

Лера Кудрявцева Фото: Global Look Press

Звезда советского экрана актриса Светлана Тома уверяет, что тоже страдает от комплексов. Они у артистки появились после выхода фильма «Табор уходит в небо», когда на нее – совсем юную девочку – свалилась огромная популярность. С тех пор у Светланы Андреевны развился страх быть узнанной на улице.

– Да я вся из комплексов, – подтверждает семидесятилетняя актриса. – Это на экране я такая броская, яркая, а в жизни почти не крашусь, стараюсь не выделяться из толпы. Никогда не носила и не ношу кричащие цвета. Предпочитаю удобный стиль. В общем, я серая мышь. Если кто-то узнаёт на улице, мне становится очень не по себе.

Удивительно, но комплексы есть не только у знаменитых женщин, но и у мужчин. Бывший участник самого сексуального российского дуэта «Чай вдвоем», а ныне успешный сольный исполнитель Стас Костюшкин, как и Светлана Тома, страдает от психологического несовершенства.

Стас Костюшкин

– Я становлюсь неуверенным в присутствии женщин, – ошарашил нас артист. – Да, всё, что вы видите на сцене – это всего лишь некий образ. На самом деле я могу глупо шутить, запинаться, говорить какую-то ерунду. Иногда сам себя спрашиваю, почему вдруг превращаюсь в такого мямлю. Но ответа пока не нахожу.

И тем не менее, несмотря на это, Стасу Костюшкину удалось трижды жениться.