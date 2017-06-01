Четыре правила любви к себе

Чтобы стать счастливой, надо принять себя такой, какая вы есть сейчас

Несколько правил, которые помогут полюбить себя, обрести гармонию с собой и даже стать стройнее, сформулировал эксперт.

Помогите выйти из замкнутого круга! Я очень хочу похудеть: за 4 года набрала 12 килограммов, перестала чувствовать себя привлекательной и боюсь, что муж начнет смотреть налево, если не возьму себя в руки. Знаю, что надо собой заниматься, но на это нет ни сил, ни энергии. А чтобы они были, опять же нужно что-то начать делать. Диету могу выдержать максимум неделю, от ограничений становлюсь нервной и злой. Не могу уже смотреть на себя в зеркало: там старая измученная тетка. Где выход?

Римма, 52 года

Отвечает Айгуль Лила Муртазина, танцевально-двигательный терапевт, стилист питерского проекта BeautyEnergy:

– Римма, выход конечно же есть, и не один! Раньше ваш организм справлялся сам, без сознательных усилий с вашей стороны – вы просто просыпались с утра, а энергия и хорошее настроение появлялись сами собой. Вы видели в зеркале игривую, радостную женщину, которую вам хотелось радовать – покупать красивые вещи, наряжаться, делать макияж. И вы хотите, чтобы ваше тело снова стало таким, как раньше.

Принять себя такой, какая вы есть сейчас, вы не готовы, вам неприятно даже смотреться в зеркало. Вы можете заставить себя «поделать что-то» неделю и ждете результата, причем такого, чтобы эффект сохранялся сам собой. Получается: то, что вы делаете (например сидите на диете), вы делаете из состояния борьбы со своим телом. А не потому, что вам хочется и приятно собой заниматься.

Конечно, есть пластическая хирургия, которая может привести вес в норму за один день. И есть косметология, которая при помощи филлеров поможет вернуть лицу юные очертания. Другой выход – заниматься собой, предпринимать действия, причем заниматься постоянно, а не только пока вес не придет в норму. И делать это следует с удовольствием. Перестаньте уже себя наказывать!

Год назад у меня была клиентка, с которой мы работали над личным стилем. Мама полуторагодовалого малыша, которая до этого два года (!) не покупала себе никакой новой одежды, ждала, чтобы сначала вес вернулся в норму. А потом вышла на работу и поняла, что так больше продолжаться не может. Что хорошо выглядеть она хочет здесь и сейчас, с тем телом, которое у нее есть на сегодня. Так вот, самое интересное, что за время нашей работы над стилем она похудела на 5 килограммов, хотя такой задачи не ставила и ничего специально для снижения веса не делала – только бегала по магазинам. Тело само так отреагировало на проявление внимания и заботы.

Правила любви к себе

1. Перестаньте вести войну с собой!

Иначе ваши силы уходят совершенно не туда. Телу нужны забота и любовь, а не насилие и борьба. Давайте я научу вас перестать бояться зеркала. Для этого нужно переключиться из головы в сердце. Мозг устроен таким образом, что постоянно все сравнивает и оценивает, а сердце способно принимать и любить все таким, какое оно есть, безоценочно.

Медитация

• Сядьте поудобнее и сконцентрируйте внимание на сердечном центре (энергетически сердечный центр находится посередине груди, а не слева, как физическое сердце). Чтобы было проще, можно положить туда ладонь.

• Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Почувствуйте, как ваше дыхание достигает сердечного центра. Закройте глаза и продолжайте дышать. Побудьте в этом состоянии хотя бы пять минут.

• Если внимание ускользает и вы обнаруживаете, что в голове есть посторонние мысли, не стоит себя ругать. Просто мягко возвращайтесь вновь в сердечный центр.

• Когда почувствуете приятную негу и расслабление, откройте глаза и подойдите к зеркалу. Посмотрите на себя мягким, неоценивающим взглядом, скажите себе, что любите себя, принимаете себя и готовы заботиться о себе.

2. После такой настройки можно переходить к действиям

Чтобы выйти из замкнутого круга, неплохо бы начать ходить! Не нужно заставлять себя сразу браться за сложные силовые физические упражнения, вы слишком быстро от этого устанете и сдадитесь. Начните с пеших прогулок. Пусть вначале это будет получасовая ежедневная прогулка, постепенно в течение месяца доведите ее до часа. Выбирайте приятные маршруты, меняйте их, открывайте для себя новые горизонты! Пообещайте себе, что будете это делать минимум месяц – 30 дней прогулок, каждый день хотя бы полчаса. И вы не ложитесь спать, пока не сходите на свою прогулку.

3. Много энергии у нас забирает захламленность

Всякий хлам в доме, в мыслях, в теле буквально физически не дает нам дышать полной грудью. Если с телом и мыслями сложно, начните с внешнего расхламления. Прямо сейчас вытряхните свою сумочку, выложите оттуда все ненужное, оставьте только то, что точно пригодится вам в течение дня. Сумочка – это не склад на случай ядерной войны, так что перестаньте носить с собой лишнее. Заведите себе за правило ежедневно (хотя бы в течение одного месяца!) выбрасывать 21 предмет. Это может быть все что угодно – от использованных бумажных салфеток до старого дивана. Так вы очистите свое энергетическое пространство и настроите себя на режим избавления от ненужного.

Крайне важно избавиться от всей одежды, которая вам больше не подходит по размеру. Отдайте, подарите, выбросите, выставьте на продажу на «Авито» – у вас не должно быть вещей, которые заставляют вас чувствовать себя неполноценной, какой-то не такой. Когда вы похудеете, то купите себе новую любимую одежду, потому что тот путь, который я вам предлагаю, – это путь обретения новой себя, а не возвращения к старой.

4. Теперь про тело

Здесь вот какая история: правила питания вы устанавливаете из уважения и заботы о своем теле, а не из желания себя ограничить. По максимуму убираете из рациона всю химию, консерванты, полуфабрикаты, тяжелую, жареную пищу, газированные напитки и сладкие пакетированные соки, перестаете есть сильно соленую пищу – потому что не хотите захламлять свой организм токсинами, а не потому что хотите лишить себя чего-то. А чтобы вывести те шлаки, что уже скопились в теле, нужно пить много воды и травяные отвары (минимум 2 литра жидкости в день). Старайтесь большую часть выпивать в первой половине дня, чтобы наутро не было отеков.

Если выполнять все эти несложные правила, то за месяц энергии у вас станет больше и, если захотите, можно будет подумать о том, чтобы пойти на фитнес, йогу или танцы. Главное, помните: все, что вы делаете, вы делаете из любви, а не из борьбы или страха. Кстати, очень скоро вы обнаружите, что, когда вы начинаете о себе заботиться, ваше окружение также становится более внимательным и любящим по отношению к вам.

Успехов!