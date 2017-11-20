Журналистку "РЕН ТВ" избил охранник стрелкового клуба на съемках

Марию Семеняченко, журналистку телеканала «РЕН ТВ», избили во время подготовки сюжета в Москве.

Как сообщает «РЕН ТВ», Мария Семеняченко, корреспондент программы «Экстренный вызов 112», отправилась делать сюжет в Московский городской стрелковый спортивный клуб, где произошел пожар.

«Я подошла и спокойно начала спрашивать людей. Там была женщина, которая, возможно, была руководителем этого клуба. Она предложила охраннику выставить меня силой. Он молча схватил и, не задавая вопросов, начал меня бить», — заявила журналистка.

Она добавила, что охранник ударил ее по лицу и выбил из рук телефон. «При этом я не перестала снимать. На видео запечатлено, как он меня обругал, несколько раз ударил и вытолкнул из клуба», — отметила Семеняченко.

Журналистка планирует написать заявление в полицию.