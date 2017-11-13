Жители Анадыря сначала сняли пожар на видео вместо вызова спасателей

Поступок жителей Анадыря, снявших пожар в жилом доме на видео до вызова спасателей, вызвал неоднозначную реакцию в МЧС.

Об этом сообщает Life. Пожар случился в одном из жилых домов в Анадыре 12 ноября. В пресс-службе МЧС по Чукотке высказали озабоченность тем фактом, что свидетели пожаров зачастую предпочитают снять происшествия на видео или фото, чем вызывать службу спасения: «Несмотря на оперативное реагирование сил и средств служб города, подобных последствий данной трагедии можно было бы избежать при своевременном сообщении о пожаре очевидцами. Озабоченность вызывает факт того, что первые сообщения с фото- и видеофиксацией распространялись в социальных сетях раньше, чем информация поступила на пункт связи пожарной части».

Напомним, что при пожаре в жилом доме в Анадыре пострадали семь человек, четыре из которых были детьми. Всех их доставили в больницу в тяжелом состоянии.