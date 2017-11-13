Житель Краснодарского края забил до смерти женщину сковородкой

Житель кубанской станицы Староминской из ревности избил до смерти сковородкой свою сожительницу.

Об этом сообщает Life. В пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ сообщили, что 46-летний мужчина и его 59-летняя сожительница бурно отмечали годовщину революции, распивая спиртные напитки. Ближе к вечеру на телефон женщины стали поступать звонки от неизвестных абонентов. Мужчина потребовал объяснений от своей спутницы.

В ходе выяснения отношений возникла ссора, итогом которой стало избиение женщины сковородой. Она получила тяжелые травмы головы, которые не совместимы с жизнью. Женщина скончалась на месте. Мужчина никому не говорил о содеянном, но и тело погибшей никуда не прятал. Пришедший в дом убийцы через пару дней один из родственников обнаружил тело женщины, лежавшее в центре комнаты. Он и сообщил о преступлении в полицию. В настоящий момент ревнивец задержан.