Водитель сгоревшего в Москве автобуса смог выбраться из салона

В ночь на четверг, 16 ноября, в центре Москвы дотла сгорел пассажирский автобус.

Как сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на Ходынской улице в Пресненском районе ЦАО Москвы. По информации канала, автобус направлялся в автобусный парк и внутри него не было никого, кроме водителя.

Отмечается, что мужчина смог сам выбраться из горящего салона. По предварительным данным, он не пострадал.

При этом телеканал «Звезда» утверждает, что в столице сгорел на автобус, а троллейбус. Площадь пожара, по данным канала, составила 30 квадратных метров.

Причина возгорания выясняется. «РЕН ТВ» подчеркивает, что официального подтверждения информации не поступало.