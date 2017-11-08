В ЗАО полиция ищет укравшего у пенсионерки Mercedes за 8 млн рублей

На Мичуринском проспекте в районе Топарёво-Никулино в ЗАО столицы неизвестный украл у пенсионерки Mercedes-Benz S 400.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», вечером 7 ноября неработающая москвичка 1957 года рождения обратилась в столичную полицию с заявлением о краже ее автомобиля Mercedes-Benz S 400 стоимостью 8 млн рублей, который был припаркован на улице Олимпийская деревня на западе Москвы.

Скрывшегося с места преступления злоумышленника разыскивает полиция. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.