В СЗАО завели дело на убившего друга во время пьяной драки безработного

Полиция задержала 30-летнего москвича, зарезавшего товарища на улице Народного ополчения в районе Хорошево-Мневники СЗАО.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», сообщение о пьяной драке поступило в московскую полицию вечером 11 ноября. Приехавшие на вызов полицейские обанаружили, что 30-летний безработный во время распития спиртных напитков зарезал своего 37-летнего товарища. Уточняется, что последний скончался на месте.

По данному факту возбужено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый был задержан, тело убитого направлено в танатологическое отделение №5.