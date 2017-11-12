В СВАО изучают причины ДТП с ВАЗ и Mercedes, где погиб один человек

Потерявший управление и врезавшийся в припаркованный на обочине дороги Mercedes Benz водитель ВАЗ 211440 скончался на месте.

Как передает агентство городских новостей «Москва», на Полярной улице в районе Северное Медведково СВАО столицы водитель легковушки не справился с управлением и врезался в припаркованный на дороге автомобиль Mercedes Benz.

По информации Главного управления (ГУ) МВД России по Москве, водитель ВАЗ 211440 от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, все обстоятельства случившегося устанавливаются.