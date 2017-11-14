В Москве введен план "Перехват" после стрельбы кавказцев в "Му-Му"

Во вторник, 14 ноября, четверо неизвестных открыли стрельбу в кафе в центре Москвы и скрылись.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, разбойное нападение произошло в кафе «Му-Му» на Новослободской улице в Тверском районе ЦАО столицы.

«В заведение ворвались четверо мужчин кавказской внешности и открыли стрельбу из травматического оружия, после чего скрылись на автомобиле Infiniti», — сказал источник.

Он добавил, что для задержания преступников в городе введен план «Перехват».