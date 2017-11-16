В Москве эвакуировали приемные обеих палат парламента

В Москве эвакуировали людей из здания приемных Совета Федерации и Госдумы из-за сообщений о «минировании».

Об этом сообщают РИА «Новости» и агентство новостей «Москва». По их информации, эвакуация в здании по адресу Моховая, 7 началась после анонимных звонков о «минировании зданий» в экстренные службы. На улицы вывели около 200 человек.

Напомним, что волна телефонного терроризма охватила Россию осенью 2017 года. За два с небольшим месяца по всей стране было эвакуировано более двух миллионов человек из-за ложных сообщений о минировании зданий.