В Магадане пятилетняя девочка заперлась в стиральной машине и погибла

Магаданские следователи выясняют обстоятельства гибели пятилетнего ребенка, оставленного без присмотра родителей.

Об этом сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Магаданской области. В сообщении говорится, что родственники оставили дома пятилетнюю девочку без присмотра. Вернувшись, они обнаружили ее тело без признаков жизни в стиральной машине. По предварительной информации, ребенок сам запер себя внутри и умер от механической асфиксии в замкнутом пространстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Также они намерены установить причины нахождения ребенка без присмотра, почему девочка не посещала детское дошкольное учреждение, была ли в семье погибшей тяжелая жизненная ситуация.