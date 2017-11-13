В Краснодаре машина с "особыми" номерами стала участницей смертельного ДТП

В Краснодаре произошло смертельное ДТП, участником которого стал автомобиль с «привилегированными» номерами.

Об этом сообщает «Газета.Ru». Авария случилась в ночь на 13 ноября. Водитель внедорожника Range Rover проезжал перекресток на высокой скорости, после чего столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114». В результате аварии находившиеся в отечественной легковушке мужчина и женщина погибли на месте.

Водитель внедорожника попытался скрыться с места аварии, но был задержан. Выяснилось, что он был в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения 27-летний мужчина, которому теперь грозит до 9 лет лишения свободы, скрутил со своей машины «особые» номера с комбинацией букв «СК» — судьи края.