В Чечне задержали мужчину, отправившего террористам в Сирии 1 млн

Сотрудники МВД по Чечне задержали мужчину по подозрению в финансировании террористов в Сирии.

Как сообщает во вторник, 14 ноября, РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Чечне, сотрудники ведомства задержали жителя Наурского района Чечни 1989 года рождения. «Мужчина задержан за оказание финансовой помощи членам незаконных вооруженных формирований, действующих на территории САР», — цитирует пресс-службу агентство.

Уточняется, что, по версии следствия, мужчина отправлял деньги своему брату, воюющему в рядах незаконных формирований. В общей сложности задержанный перевел около 1 миллиона рублей.

Мужчина дал признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.