У пропавшего в Коми вертолета Ми-8 отказал двигатель

В четверг, 9 ноября, в республике Коми при аварийной посадке пропал вертолет Ми-8.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, на борту вертолета находятся 10 человек.

«Экипаж вертолета Ми-8 сообщил об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку в 70 километрах от Ухты рядом с населенным пунктом Кедва. Однако связь с экипажем неожиданно оборвалась, восстановить ее не удается», — сказал собеседник агентства.

К месту аварийной посадки направлены спасатели. Уточняется, что вертолет принадлежит авиакомпании «СКОЛ».