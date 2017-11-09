Труп мужчины нашли после пожара в заброшенном гараже в Москве

На севере Москвы спасатели нашли труп мужчины после ликвидации пожара в заброшенном гараже.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пожар в заброшенном гараже на улице Вучетича в Тимирязевском районе САО столицы произошел вечером в среду, 8 ноября.

«После ликвидации возгорания в заброшенном гараже по указанному адресу был найден обгоревший труп неизвестного мужчины», — сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка, выяняются обстоятельства случившегося.