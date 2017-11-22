Три человека погибли в столкновении легковушки с "Газелью" под Ростовом

Шесть человек госпитализировали после столкновения Chevrolet Cruze с маршрутной «Газелью» на трассе Ростов-Ейск.

Как сообщает РИА «Новости», в 8 утра 22 ноября стало известно о произошедшем в Ростовской области смертельном ДТП.

По информации ГУ МВД по региону, в результате столкновения маршрутной «Газели» с автомобилем Chevrolet Cruze на трассе Ростов-Ейск погибли три человека, находившиеся в иномарке, еще шестеро пострадавших отправлены в ближайшую больницу.

На месте ДТП работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства ДТП.