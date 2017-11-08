Тело руководителя крымского УФАС Кураева нашли в его квартире

Тело главы управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю нашли в его квартире.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах сообщил, что 44-летний Тимофей Кураев, который возглавил УФАС по Крыму и Севастополю в июле 2014 года, покончил с собой. Труп обнаружили в ночь на среду, 8 октября.

Кураев родился в Москве. Он окончил Московский государственный университет путей сообщения и Всероссийскую академию внешней торговли, после чего работал в органах внутренних дел.

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