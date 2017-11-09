Сотрудница столичной фирмы вывела со счет организации 6,6 млн

В Москве задержали бывшую сотрудницу столичной компании, по подозрению в присвоении 6,6 миллионов рублей.

О задержании агенству «Москва» в четверг, 9 ноября, сообщил врио начальника управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов.

По его словам, сотрудница одной из московских компаний, имея доступ к денежным средствам фирмы, вывела с ее счета на свой личный счет 6,6 миллиона рублей.

Женщина была задержана, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.