Шестеро москвичей пострадали из-за поваленных ветром деревьев

Среди шестерых пострадавших от сильного ветра в Москве есть три женщины и 10-летний ребенок.

Ранее Sobesednik.ru писал, что из-за надвигающегося на столичный регион 15 сентября холодного фронта в Москве объявили штормовое предупреждение.

Как сообщает «Интерфакс», упавшими от сильного ветра деревьями травмированы шесть жителей Москвы, среди которых три женщины, один мужчина и 10-летний мальчик.

По информации издания, двое пострадавших отказались от госпитализации, а остальные четверо были отправлены в больницы.

«По предварительной оценке, состояние одного госпитализированного тяжелое, остальных — средней тяжести», — приводит ресурс слова своего источника.