Семь самолетов не смогли приземлиться в Москве из-за тумана

В четверг, 9 ноября, аэропорт Нижнего Новгорода принял самолеты, которые не смогли приземлиться в Москве.

О произошедшем сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нижегородский авиаузел. Из-за сильного тумана семь самолетов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы и направились в нижегородский аэропорт «Стригино».

«Сейчас на территории аэродрома в Нижнем Новгороде находятся семь самолетов, прилетевших из Москвы. Ожидается прибытие еще одного самолета, однако окончательное решение пока не принято», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в аэропорту приземлились самолеты авиакомпаний Red Wings, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Global Air.