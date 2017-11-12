Сбитая Daewoo Matiz в ЮАО 89-летняя пенсионерка скончалась от травм

В ЮАО проводится проверка после гибели переходившей дорогу на красный сигнал светофора пенсионерки под колесами иномарки.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», несчастный случай произошел вечером 11 ноября на улице Теплый Стан в ЮАО столицы. Уточняется, что 44-летняя водитель иномарки Daewoo Matiz сбила 89-летнюю пенсионерку в тот момент, когда та переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.

По информации ресурса, пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте. По данному факту проводится проверка, высяняются все обстоятельства произошедшего.