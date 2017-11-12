В центре внимания
Card image cap

Главный инфекционист России: Не надо недооценивать грипп

Хорошего мало: Россия – Аргентина 0:1

"Человеческое сердце не нужно беречь, его надо рвать"


Новости дня

12 ноября, воскресенье

[16:17]В Киеве начался "Марш возмущенных", возглавляемый Михаилом Саакашвили
[16:02]Один военный из РФ утонул, а второй пропал во время рыбалки в Казахстане
[15:47]Работник питерского метро попытался войти в подземку с автоматом
[15:21]Кузнецова проверит ситуацию с изъятием дочери у россиянки в Финляндии
[15:03]Пранкеры попытались сорвать эфир BBC женскими стонами
[14:47]Сбитая Daewoo Matiz в ЮАО 89-летняя пенсионерка скончалась от травм
[14:19]Песков объяснил срыв встречи Путина и Трампа эгоизмом со стороны США
[14:12]В Берлине задержали зоофила из Сирии
[14:04]В Японии обнаружен мертвый моряк из России
[13:11]Родные Задорнова попросили о закрытом прощании с сатириком в Москве
[12:40]Полиция в ЦАО ищет угонщика Toyota Land Cruiser за 5,3 млн рублей
[11:43]В СВАО изучают причины ДТП с ВАЗ и Mercedes, где погиб один человек
[11:15]Жители обрушившегося дома в Ижевске начали оценку ущерба в квартирах
[10:07]В СЗАО завели дело на убившего друга во время пьяной драки безработного
[09:38]Трамп надеется подружиться с Ким Чен Ыном, несмотря на взаимные укоры
[09:10]У россиянки в Финляндии забрали 12-летнюю дочь за "шлепок футболкой"
[08:35]Турецкий отель экс-хозяина Черкизовского рынка разграблен
[07:47]Группа Spice Girls воссоединится для записи нового альбома в 2018 году
[07:29]После подписания договора по Сирии Трамп заявил о желании "дружить" с РФ

11 ноября, суббота

[16:52]Власти ЯНАО объяснились по поводу унитаза из Италии за 8 млн
[16:12]Школьники на Mercedes открыли огонь из автомата в Москве
[15:47]Получающая 300 тысяч в месяц вице-мэр Омска пожаловалась на зарплату
[14:49]Житель Ижевска рассказал, как он устроил взрыв из-за "голосов"
[14:21]Владимир Путин призвал подождать с разговором о его новом сроке
[13:32]Полонский и Собчак договорились о дебатах на "рабочей встрече"
[12:30]Напавших на 4-х мужчин в Москве задержали по дороге на границу
[12:01]Экс-хозяина "Черкизона" обвинили в убийствах и объявили в розыск
[11:13]Умирающий мужчина с гранатой попытался ограбить банк в Москве
[10:47]Законопроект о регистрации машино-мест отправили на доработку
[10:24]В Сирии опровергли слухи об атаке смертника на военных из РФ
[09:53]Крымские власти выступили против визита инспекторов из США
[09:26]Путин и Трамп на саммите АТЭС подписали документ по Сирии

10 ноября, пятница

[17:40]Путин и Трамп встретились на фотосессии саммита АТЭС во Вьетнаме
[17:31]Неизвестные устроили стрельбу на западе Москвы
[17:12]Пенсионерку приговорили к двум годам условно за двойную пенсию
[17:04]Собчак призвала Мутко покинуть пост из-за скандалов с допингом
[16:15]Сотрудники ФСБ нашли взрывчатку в заброшенном доме под Хабаровском
[16:06]Учитель заявил, что скандал плохо отразился на сборах "Матильды"
[15:36]Доход Порошенко в октябре составил более тысячи долларов
[15:31]Минтруд назвал Ингушетию регионом с самой высокой безработицей
Звуки музыки. Где слушать музыку после введения ограничений в "ВК"?
10 рецептов ванн с лекарственными травами для похудения
Огород на подоконнике: выбираем сорта для выращивания дома зимой
Ваше здоровье. Как проверить себя на рак – шаг за шагом
Откуда берется кешбэк и что такое карты рассрочки: все о новых схемах банков
Шесть натуральных рецептов против перхоти
Пять осенних неприятностей с внешностью – и пять способов от них избавиться
Четыре мифа о гриппе и ОРВИ, которые могут навредить вашему здоровью
Важнейшее из искусств. Лучшие фильмы о революциях и восстаниях
5 необходимых действий после выплаты ипотеки

Сбитая Daewoo Matiz в ЮАО 89-летняя пенсионерка скончалась от травм

Происшествия

В ЮАО проводится проверка после гибели переходившей дорогу на красный сигнал светофора пенсионерки под колесами иномарки.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», несчастный случай произошел вечером 11 ноября на улице Теплый Стан в ЮАО столицы. Уточняется, что 44-летняя водитель иномарки Daewoo Matiz сбила 89-летнюю пенсионерку в тот момент, когда та переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.

По информации ресурса, пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте. По данному факту проводится проверка, высяняются все обстоятельства произошедшего.

 

 

поделиться:



Политика
Алла Пугачева – кандидат в президенты-2018?
В Киеве начался "Марш возмущенных", возглавляемый Михаилом Саакашвили
Песков объяснил срыв встречи Путина и Трампа эгоизмом со стороны США
Трамп надеется подружиться с Ким Чен Ыном, несмотря на взаимные укоры
Общество
Повышение пенсионного возраста – или трудового стажа: сколько можно вкалывать?
Работник питерского метро попытался войти в подземку с автоматом
Кузнецова проверит ситуацию с изъятием дочери у россиянки в Финляндии
Пранкеры попытались сорвать эфир BBC женскими стонами
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Мы живем не при рейхстаге, мы живем не при вожде – мы давно уже в «Аншлаге». Потому что он везде

Avatar

Осокин
Михаил

телеведущий

Все смешалось: чиновники и священники бросились отмечать юбилей революции, а коммунисты будто поменялись с банкирами местами

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Если деятели культуры окончательно разочаруются в государстве и справедливой власти, мало никому не покажется


Культура и ТВ
Ирина Лобачева: Дмитрий Марьянов не мог умереть сам по себе
Родные Задорнова попросили о закрытом прощании с сатириком в Москве
Звезда "Зиты и Гиты": Я и поверить не могла, что меня знают в России!
Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?
Шоу-бизнес
Певец Шура страдает от опасного недуга? Мнение врачей
Группа Spice Girls воссоединится для записи нового альбома в 2018 году
Николай Лукинский: Сильные эмоции я получаю только от своей жены
"Звездные" мошенничества: кто обводит звезд вокруг пальца?

Здоровье
Пять шагов к избавлению от секущихся волос
Три эффективных народных желчегонных средства
Пять фактов и мифов о ранней седине
Цельнозерновой хлеб или спагетти помогают обрести стройную талию
Туризм
Место смерти изменить нельзя. Как выглядит Бутовский полигон сегодня
Россиян предупредили о крупной вспышке легионеллеза в Португалии
Тур в будущее
Тайские власти отсрочили полный запрет на курение на пляжах
Авто
Учи медчасть! Билеты ГИБДД с ошибками как повод для реформы
ФСО попросила право на единоличное сопровождение кортежей
Решение кабмина о приоритете авто при круговом движении вступило в силу
Продажи Lada в России увеличились почти на 23% за год
Недвижимость
Долевое строительство уходит в прошлое. Что теперь?
Законопроект о регистрации машино-мест отправили на доработку
Путин приказал отказаться от долевого строительства к 2020 году
Хозяевам снесённого "самостроя" предложили платить компенсации
Читайте также

Оформите подписку на наши издания

(Акция на подписку до 7.12.2017)
Пенсионер, просивший у Путина гроб: Ладно мы, старики, а молодежи как?
Хозяйка Арктики. Сколько тратят в Мурманской области на визиты vip-персон
Ксения Собчак: В России сегодня знают двух человек – Путина и меня
"Сегодня в России нет группы, которая могла бы назначить преемника"
Студенты из Чечни – об обязательном посещении матчей "Ахмата"
Вдова Ильи Олейникова:
Муж мне без конца говорил "Зачем мучаешь сына?"
Звезда "Зиты и Гиты":
Я и поверить не могла, что меня знают в России!
"Медиа – это история, а люди в администрациях – это временное"
Анна Фроловцева:
Днем я была актрисой, а ночью – сторожем и уборщицей
Диана Гурцкая:
Хочу увидеть сына, хоть на пять минут


"Вы мне уже запороли победу Озерова, когда выиграл Фотий!" Скандал на "Голосе"
"Учителя должны понимать, что в любой момент могут быть уволены"
Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?
Подмосковные деревни окружают карьерами, свалками и мусоросжигающими заводами
"Кто руководит, тот и прав". Кого в РФ лишают – и не лишают – ученых степеней

В Красноярском крае на свалке нашли живого верблюда
Проверки у зубного врача защищают маленьких детей от угрозы ожирения
Интерактивная игрушка – вред или польза?
"Тор: Рагнарек": на всякого супергероя довольно пафоса
Жителя Новосибирска оштрафовали на 6,7 тысячи за летающую "Оку"