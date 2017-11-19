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Пропавшая подлодка "Сан-Хуан" могла подать 7 сигналов ВМС Аргентины

Происшествия

Представители ВМС рассказали, что получили сигналы, которые могли посылать с пропавшей лодки. 

Как сообщает РИА «Новости», сигналы передавались в субботу, 15 января. Они длились с 10:52 по местному времени (16:52 по Москве) до 15:42 местного времени (21:42 по Москве). Как отмечает агентство, контакт с моряками установить не удалось. 

Лодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября, на ее борту находились 44 человека. Она путешествовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. 

Ранее представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби отметил, что пока неизвестно, как идет лодка, а также добавил, что провизии в лодке хватит на 15 дней.

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