Попавшийся на взятке ДПСник убегал от полиции на угнанном авто

В Уфе инспектор ДПС пытался скрыться от полиции, угнав автомобиль и угрожая хозяину машины пистолетом.

Как сообщает СУ СКР по Башкирии на своем сайте, инцидент произошел 17 ноября в Уфе. Инспектор ДПС остановил нарушителя, который выехал за полосу встречного движения, и потребовал у него 2 тысячи рублей за то, чтобы водителя не привлекали к ответственности.

Затем инспектор увидел, что к нему направляются сотрудники контрольно-профилактического отдела республиканского ГИБДД.

«Чтобы скрыться с места преступления, инспектор остановил проезжавшую машину "Шевроле Нива", сел в автомобиль, достал табельное оружие и под угрозой его применения потребовал от водителя продолжить движение», — отметили в пресс-службе.

В итоге сидевший водитель покинул автомобиль, а инспектор ДПС вскоре был пойман.

Против него возбудили дело по трем уголовным статьям.