Помощника депутата-единоросса избили арматурой на западе Москвы

На западе Москвы помощника депутата Госдумы «Единой России» Дмитрия Макаренкова неизвестные избили арматурой.

Об этом сообщает РИА «Новости». По их информации, инцидент произошел 15 ноября в подъезде дома, где проживает пострадавший. В полицию обратилась супруга потерпевшего. Нападавшие нанесли Макаренкову множественные удары, используя в качестве оружия арматуру. У помощника депутата диагностированы переломы костей носа.

Полицейские, прибывшие на место происшествия подтвердили, что возращавшийся вечером домой Макаренков подвергся нападению нескольких неизвестных. В данный момент стражи порядка занимаются их поисками, возбудив уголовное дело по статье «Хулиганство».