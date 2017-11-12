Полиция в ЦАО ищет угонщика Toyota Land Cruiser за 5,3 млн рублей

Неизвестный похитил у 34-летней москвички автомобиль Toyota Land Cruiser на Дубровской улице в Таганском районе ЦАО.

Как сообщает ресурс «Москва», в полицию столицы обратилась 34-летняя женщина, рассказавшая о похищении своего автомобиля стоимостью 5 млн 367 тысяч рублей.

Приехавшие на Дубровскую улицу в центре Москвы полицейские обнаружили, что неизвестный совершил угон иномарки Toyota Land Cruiser и скрылся с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже, неизвестный преступник разыскивается полицией.