Похитившему 100 шоколадок под Брянском грозит до двух лет тюрьмы

Полицейские в Дятькове Брянской области задержали мужчину, похитившего и съевшего 100 плиток шоколада.

Как сообщает управление МВД по Брянской области на своем сайте, к полицейским обратились сотрудники трех магазинов самообслуживания в Дятькове с заявлением о краже. Сотрудники ведомства выяснили, что в каждый магазин приходил один и тот же мужчина, прятал в сумку стопку шоколадных плиток и уходил.

Отмечается, что вор-сладкоежка украл почти 100 шоколадных плиток общей стоимостью в 5 тысяч рублей.

По подозрению в краже был задержан 29-летний житель Брянска. Он признался в совершенном преступлении, но похищенное вернуть не смог, так как съел все шоколадки. При этом задержанный обещал возместить ущерб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УкРФ «Кража», санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.