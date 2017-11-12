Один военный из РФ утонул, а второй пропал во время рыбалки в Казахстане

В ночь на 12 ноября в Карагандинской области Казахстана местные жители обнаружили тело утонувшего российского военного.

Как сообщает РИА «Новости», двое военных 1981 и 1985 годов рождения выехали на рыбалку и не вернулись. Уточняется, что пропавшие служили в войсковой части России, дислоцированной в городе Приозерск.

По информации агентства, их поиски вели шестеро спасателей, пятеро местных жителей и 15 сослуживцев пропавших военных.

Тело одного из пропавших было найдено в ночь на 12 ноября в Карагандинской области Казахстана, поиски второго военного продолжаются.