В терминале Внуково произошло задымление из-за замыкания кабеля

Во вторник, 7 ноября, в терминале А московского аэропорта Внуково произошло задымление.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах, о задымлении в аэропорту сообщили очевидцы.

«Поступила информация о том, что в терминале А аэропорта Внуково произошло задымление», — сказал источник.

Другой собеседник рассказал агентству, что в аэропорту произошло замыкание кабеля.

«В терминале А в подсобном помещении на отметке -4 произошло короткое замыкание силового кабеля. Огня нет, есть задымление», — объяснил источник.