На станции "Охотный ряд" задржали юношу с компонентами взрывчатки

В Москве на станции метро «Охотный ряд» задержали молодого человека с компонентами взрывного устройства.

О задержании сообщает в четверг, 9 ноября, Telegram-канал Mash, сотрудники полиции остановили 19-летнего молодого человека для проверки на станции метро «Охотный ряд» в Москве.

В рюкзаке у юноши обнаружили компоненты взрывного устройства: пять пакетов серы, калиевой селитры и калия. Молодой человек не смог объяснить полиции, зачем ему химикаты.

В результате его задержали, сейчас с ним работают сотрудник спецслужб.