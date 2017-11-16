На оскорбившего и избившего следователя банкира завели дело

Бенефициар банка «Гефест» Вячеслав Ананских избил следователя во время обыска в своем доме.

Как сообщает в четверг, 16 ноября, Lenta.ru со ссылкой на сообщение Следственного комитета, поступившее в редакцию, против бенефициара петербургского банка «Гефест» Вячеслава Ананских возбуждено уголовное дело после избиения сотрудника следственно-оперативной группы.

По данным издания, по месту проживания Ананских 9 ноября происходил обыск по делу о незаконной банковской деятельности «Гефеста». Банкир «на протяжении всего следственного действия нецензурно выражался в адрес оперативных сотрудников и следователя, а также высказывал в их адрес угрозы об увольнении», отметили в СК. В результате, не ограничившись словесными угрозами, Ананских избил одного из сыщиков.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Против подозреваемого в избиении заведено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ («Применение насилия и оскорбление представителя власти»).