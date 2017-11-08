На Алтае четверо погибли в столкновении автобуса и двух легковушек

Пассажиры и водители легковых автомобилей Toyota и Renault погибли при столкновении с автобусом в Топчихинском районе Алтая.

Как сообщает РИА «Новости», смертельное ДТП произошло на 106-м километре трассы А-322 в Алтайском крае в 6.45 (2.45 мск) утра 8 ноября.

Уточняется, что водитель легкового автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с Renault и рейсовым автобусом Foton.

По данным агентства, жертвами аварии стали четыре человека: пассажиры и водители обеих легковушек. При этом в автобусе никто не пострадал.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.