Мать намеренно морила голодом своего ребенка для получения соцвыплат

Мать из Магаданской области довела своего сына до хронической болезни желудочно-кишечного тракта для получения выплат.

Об этом сообщает НТВ. Жительница Магаданской области разработала план по получению пособий и социальных выплат, положенных инвалидам. Для этого она усыновила ребенка, лишившегося опеки родителей. Пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ выступила с заявлением на эту тему: «Реализуя свой жестокий умысел, путем систематического лишения ребенка необходимого объема питания и организации приема им медицинских препаратов обвиняемая искусственно сформировала у него клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта».

В 2010 году ребенку дали степень инвалидности на один год. Семье начали поступать социальные выплаты. Для сохранения пособия женщина продолжала мучить ребенка, в результате чего у мальчика развилось крайнее истощение организма. За причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, имевшего опасность для его жизни, женщину заключили под стражу.