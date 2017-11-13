Избитую в Москве ведущую из Ульяновска госпитализировали

В Москве избили ведущую из Ульяновска Наталью Атаулову и отобрали у нее ноутбук.

Как сообщает в понедельник, 13 ноября, Life, инцидент произошел в Москве 6 ноября. Неизвестные избили ведущую Наталью Атаулову и отобрали у нее ноутбук. Девушку госпитализировали, однако она не выходила на связь с минувшего понедельника.

Как рассказала сама Атаулова, она не могла позвонить, так как ее телефон был в камере хранения больницы.

«Сейчас я нахожусь в больнице, меня избили, также украли всю мою жизнь — ноутбук и жесткий диск. Телефон со мной, просто он был в вещах в камере хранения в больнице, и мне его не давали», — цитирует издание ведущую.

Она добавила, что знает нападавших, но отказалась уточнять подробности.

Отмечается, что уроженка Ульяновска Атаулова живет в Москве и работает ведущей на одном из YouTube-каналов.